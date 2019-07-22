В Сумгайыте 55-летний мужчина похитил и изнасиловал 8-летнюю девочку.

Как сообщает Qafqazinfo, инцидент произошел несколько дней назад на территории 17 микрорайона.

8-летняя девочка, гостившая у бабушки, шла домой. К ней подошел мужчина, посулами заманил девочку в погреб, находящийся позади ресторана, и изнасиловал.

Прокуратура Сумгайыта возбудила уголовное дело по статье 150.3.3 УК (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего четырнадцатилетнего возраста), подозреваемое лицо задержано и решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследование продолжается.

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