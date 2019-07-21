Баку, на самом высоком уровне последовательно принимавший в последние годы ряд престижных спортивных соревнований, 21 июля вновь оказался в центре внимания Европы, а также всего мира. Столица нашей страны принимает XV Европейский юношеский летний олимпийский фестиваль «Баку 2019».

В церемонии торжественного открытия фестиваля в Baku Crystal Hall участвуют президент Азербайджанской Республики, руководитель Национального олимпийского комитета Ильхам Алиев, первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева, а также президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочиянчич, руководители делегаций стран-участниц, ответственные за вопросы молодежи и спорта, и другие лица.

Ильхам Алиев объявил Европейский юношеский летний олимпийский фестиваль открытым.

Европейский юношеский летний олимпийский фестиваль проводится под эгидой Международного олимпийского комитета и является источником гордости Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), имеющих более, чем 25-летнюю традицию. Фестиваль является первым многопрофильным европейским мероприятием для молодых спортсменов в возрасте 14-18 лет. В нечетные годы раз в два года проводятся зимний и летний фестивали.

Minval.az