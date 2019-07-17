Служба безопасности Украины объявила о задержании водителя тягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого, по данным международной следственной группы, сбили малазийский «Боинг» под Донецком.

В перевозке «Бука» подозревают «лицо из числа боевиков», сообщил во время брифинга замглавы следственного управления СБУ Виталий Маяков. Он не уточнил его имя. Подозреваемого задержали благодаря видеозаписи Объединенной следственной группы, расследующей крушение «Боинга».

На записи, снятой на телефон, видно, как тягач едет по Донецку с ЗРК «Бук». Подозреваемого установили по номеру телефона, указанном на тягаче.

Minval.az