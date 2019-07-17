Российский рынок важен для Грузии, а те, кто призывает отказаться от него, являются «врагами страны», заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

«Заменить российский рынок ни для кого не является легкой задачей, ни для европейцев, ни тем более для нас по элементарным причинам, так как ввоз продукции и обращение на него внимания потребителя — это не легкий процесс, на это нужны годы», — сказал Иванишвили журналистам в среду.

По его словам, грузинская продукция известна в России, ее хорошо знают и у нее есть свой потребитель.

Он отметил, что в период, когда российский рынок был закрыт для Грузии, произошла определенная диверсификация и этот процесс продолжается, однако «те, кто хочет, чтобы российский рынок закрылся и торговля прекратилась бы, являются врагами страны».

Иванишвили также назвал «необразованными» тех, кто заявляет о том, что Грузии не нужен российский рынок, когда рядом есть украинский и европейский рынки.

По словам лидера «Грузинской мечты», нужно смотреть на то, как даже развитые страны пытаются укрепиться на российском рынке.

Minval.az