На известном рынке «Мейвели», расположенном напротив торгового центра «Сядяряк» в поселке Локбатан, произошло массовое отравление.

Как сообщает Report, к месту происшествия привлечены машины скорой помощи.

По информации Министерства здравоохранения, первый вызов на станцию скорой медицинской помощи поступил в 10:14.

Прибывшие на место врачи госпитализировали одного человека с диагнозом отравление в Клинический медицинский центр №1. В 10:52 поступил второй вызов, еще троим стало плохо.

Их доставили в отделение инфекционных заболеваний медцентра.

Пострадавшим была оказана медицинская помощь, они сообщили, что им стало плохо после употребления в пищу яиц.

В Минздраве сообщили, что поступившим в больницу оказывается необходимая медпомощь, их состояние оценивается как средней тяжести.

Minval.az