Вице-премьер Армении Тигран Авинян, выступая на международной конференции по вопросам стабильного развития Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) в Нью-Йорке, рассказал о планах по строительству в Армении новой атомной станции.

По словам вице-премьера, Армения не только не откажется от атомной энергии, но и будет развивать ее в стране.

«Сейчас мы смотрим на возможности строительства новой атомной станции, когда закроется АЭС Мецамор», — цитирует Авиняна РИА Новости.

Он отметил также, что с российской стороной уже ведутся переговоры для участия в строительстве станции.

Minval.az