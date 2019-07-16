Так, друзья — сегодня будет пост о том, что никакого «СССР» на самом деле не было — на первый взгляд это звучит абсурдно, но если разобраться глубже — то имеет вполне рациональное зерно.

Вот вам доказательство того, что никакого «СССР» не существовало вовсе. Аббревиатура «СССР» означает «Союз Советских Социалистических Республик» — и каждое слово в этой аббревиатуре насквозь ложно, это как назвать Северную Корею «Самой Великой и Свободной Республикой» — это будет целиком ложное название, и суть страны от этого не изменится — хоть миллиард раз великой её назови.

А теперь давайте разберём подробнее каждое слово в аббревиатуре «СССР»:

«Союз».

Никакого «Союза» в полном смысле этого слова в СССР не существовало. Вот например Евросоюз — пример подлинного Союза, который основан на равноправии всех входящих туда стран, в этот Настоящий Союз страны долго готовились вступить, выполняли различные требования, улучшали свои законы и так далее. Несмотря на всю пропаганду, ЕС и сейчас остается центром притяжения, и Беларусь вместе с Украиной туда обязательно когда-нибудь вступят.

А что было в СССР? «Союз» можно было написать разве что в кавычках — практически все страны, которые в него вошли, были захвачены вооруженным путем — большевики сперва уничтожили белорусскую БНР и украинскую УНР, затем насадили туда своих кремлевских марионеток, которые позже втащили эти страны в СССР, попутно залив все реками крови и раскатав катком репрессий. «Не согласен жить с нами в лучшем в мире СССР и есть лучшее в мире мороженое? Тогда мы тебя убьем!»— вскрикивали большевики и расправлялись со всеми несогласными. Примерно так же были захвачены и страны Балтии — откуда в ГУЛАГ вскоре потянулись тысячи ссыльных и репрессированных.

В общем, никакого «Союза» не было — а был захват сопредельных стран, сопровождающийся инфильтрацией и депортацией местного населения. Держался «Союз» на советских штыках, и как только их влияние ослабло — все страны тут же бросились врассыпную из этого лагерного барака.

«Советских».

Примерно к семидесятым годам слово «советский» размыло свое первоначальное значение и начало ассоциироваться со словом «наш». «Наши советские автомобили самые лучшие в мире», «Наша советская кухня — самая диетическая», «Советский народ — народ победитель!» — вещали большевистские плакаты, хотя «советский народ» — это такой же оксюморон, как «фашистский народ» или «аграрно-экономический народ» — это просто название партии, образованной от органов управления — советов.

Так вот — никакие Советы в стране абсолютно ничем не управляли и были чисто декоративным органом. Никаких «выборов» в СССР тоже не было — люди шли на избирательные участки, чтобы поставить галочку за одного-единственного кандидата от правящей партии. Само слово «партия» в совковом ключе кстати тоже является оксюмороном — так как «партия» означает «часть» (имеется в виду «часть парламента» — например «партия левых», «партия правых», «партия центристов»), а в СССР большевики захватили абсолютно всю власть и никакой «партией» не являлись.

«Социалистических».

Еще один миф, что в СССР был якобы построен какой-то там «социализм». Никакого «социализма» в СССР отродясь не существовало — всю выручку, весь Валовый Внутренний Продукт у народа забирали большевики, выдавая подачки в виде мизерных зарплат (более чем в 5 раз низких, чем в США) и рассказывая пропагандистские сказки о «бесплатных квартирах» и «бесплатной медицине».

Отобранные и недоплаченные народу средства тратились на военные авантюры и разжигание напряженности в мире — вроде войны в Афганистане или подкармливании африканского людоеда Иди Амина (который держал в саду холодильник с частями тел своих жертв). Оставшиеся деньги тратились на советскую пропаганду и окормление разных там советских писателей, что писали бодрые книги о скоростном движении в полях различных механизмов.

Хорошо жила в СССР только лишь советская номенклатура — которая обеспечивалась огромными квартирами и дачами, машинами с личными водителями, могла свободно выезжать за рубеж и питалась самими лучшими продуками, заказанными в спецкаталогах. Сейчас дети этой номенклатуры рассказывают о том, как хорошо им жилось в СССР…

«Республик».

Ну и наконец финальный аккорд — разоблачение слова «Республика» в аббревиатуре «СССР». Никакими «республиками» части СССР не были — так как не имели выборной власти — вся правящая верхушка назначалась из Кремля и строго регулировалась на предмет соответствия курса партии. Так, например, вероятнее всего был убит лидер БССР Петр Миронович Машеров, который перестал устраивать Кремль и в 1980 году погиб в якобы «случайной» автокатастрофе.

В общем, никаких «республик» в СССР не существовало — была классическая наследственная деспотия без права выбора и без права у народа смены этой власти.

Вместо эпилога

В общем, как видите — никакого «Союза Советских Социалистчиеских Республик» на самом деле не существовало — а было некое тоталитарное государственное образование, крайне опасное для окружающего мира, и власть внутри которого удерживалась с помощью штыков. Да, название было придумано красивое – но суть ведь от этого не меняется…

Максим Мирович, ЖЖ

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