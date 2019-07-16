15 июля в 18.50 часов в глубоководной платформе № 14 месторождения «Гюнешли» в ванной комнате был обнаружен мертвым оператор производственного участка научно-исследовательских работ Велиханов Сеймур Алигусейн оглу (1980 г.р.).

Как сообщает SOCAR, согласно предварительному заключению, смерть наступила в результате черепной травмы и кровоизлияния в мозг.

«Причины инцидента расследуются соответствующей комиссией, созданной по приказу генерального директора производственного объединения «Азнефть». В связи с инцидентом будет предоставлена дополнительная информация», — отмечается в сообщении SOCAR.

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