Внешняя политика властей Армении терпит фиаско по всем направлениям, особенно российском. Как пишет газета «Иратес», недавно во время визита в Москву возглавляемой Аленом Симоняном армяно-российской делегации произошел довольно интересный инцидент: делегация отбыла для участия в работе 31-го совместного заседания.

«Как выясняется, раним утром нашу делегацию с чемоданами направили из гостиницы «go home», в то время как рейс в Армению был вечером, наши оставили чемоданы в автобусе, приняли участие во встречах, затем переоделись в том же автобусе и поехали в аэропорт», — отмечает издание.

«В истории армянского парламентаризма подобного никогда не было», — сказал один из очевидцев. Кстати, руководитель делегации Ален Симонян в ходе визита встретился с заместителем председателя Государственной Думы Сергеем Неверовым. Примечательно, что в официальном репортаже Государственной Думы есть только кадр с С.Неверовым, а сфотографированный со спины «человек» вовсе не Ален Симонян.

Minval.az