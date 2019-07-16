Четыре человека пострадали в результате падения легкомоторного самолета на частный жилой дом в Чечне. Об этом во вторник, 16 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управления МЧС.

«Легкомоторный самолет упал на дом в станице Новощедринская, пострадали пилот и три жителя дома», — сказал собеседник агентства.

Как сообщает МЧС России, у пилота сломана ключица, а у жильцов психологический шок. Все пострадавшие в больнице.

Отмечается, что самолет принадлежит жителю Дагестана, который арендует землю неподалеку от места крушения самолета.

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