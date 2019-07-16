На центральном рынке Сабирабадского района произошел пожар.

Как сообщает АПА, пожар начался примерно в 06:30 по местному времени в одном из магазинов, расположенных на рынке.

В связи с этим на место происшествия были привлечены пожарные расчеты Сабирабада, Саатлы и Ширвана.

Огонь распространился на большую часть рынка.

Пожар охватил два крупных продуктовых магазина, однако силы МЧС не позволили ему распространиться.

Пожар охватил площадь около 1000-1500 кв/м.

На территории было задействованы живая сила и более 10 пожарных машин.

По предварительной версии, пожар был вызван из-за короткого замыкания, возникшего в холодильнике в одном из магазинов.

Minval.az