Вчера, 14 июля, автомобиль Государственной службы охраны из кортежа президента Владимира Зеленского попал в дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба управления госохраны Украины.

«Микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором личный состав управления госохраны Украины возвращался из командировки к месту постоянной дислокации в Киеве, попал в ДТП. Жертв нет», — отметили в пресс-службе.

На месте ДТП работали сотрудники правоохранительных органов. Однако информации об аварии пока нет на сайте областной полиции.

«Автомобиля президента среди машин, попавших в ДТП, не было. Кроме микроавтобуса, в ДТП попали еще два автомобиля, которые двигались в попутном направлении», — уточнили в пресс-службе.

Портал Первый Запорожский сообщает, что ДТП произошло на трассе между Васильевкой и Мелитополем из-за несоблюдения правил дорожного движения в результате обгона колонны автобусов с детьми, которые ехали на отдых.

«Двое автомобилей Volkswagen Touareg врезались в автобусы предприятия ПАО АрселорМиттал Кривой Рог, которые перевозили детей в оздоровительный лагерь», — говорится в сообщении.

Minval.az