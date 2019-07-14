Сборная Азербайджана заняла 18-е место на Всемирной Летней Универсиаде в Неаполе.

Как сообщает «Азериспорт», в активе команды семь наград.

Золото выиграла Марина Некрасова в спортивной гимнастике и легкоатлет Назим Бабаев в тройном прыжке. Серебро примерили дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг) и художественная гимнастка Зохра Агамирова, ставшая второй в многорье и с булавами, а бронзы завоеваны таэквондисткой Патимат Абакаровой (53 кг) и в командном турнире по дзюдо.

Первое место в командном зачете заняла Япония (33-21-28), которая опередила Россию (22-24-36), Китай (22-13-8), США (21-17-15) и Корею (17-17-16).

Медали завоевали спортсмены из 68-и стран.

Minval.az