Генеральная прокуратура и министерство внутренних дел Азербайджана сделали заявление в связи с вооруженным инцидентом в Геранбойском районе, передает Репорт.

Как сообщили в ведомствах, 12 июля около 23 часов ночи оперуполномоченный районного отдела полиции Вусал Керимов в служебное время на территории поселка Горан Горанбойского района подошел к группе людей, собравшихся на обочине дороги после аварии, с целью выяснить причину произошедшего. В этот момент между полицейским и жителем села Гарапиримли Латифом Амраховым произошел конфликт и последний нанес удар и повалил сотрудника полиции на землю. Страж правопорядка открыл предупредительный огонь в воздух, пуля попала в двоюродного брата Л.Амрахова Табриза Амрахова. После этого брат раненого Тебриза Парвиз Амрахов выхватив служебный пистолет полицейского и нанес ему рукояткой оружия многочисленные удары в область головы, сотрудник полиции тяжело пострадал.

Пострадавший страж порядка и гражданин Т.Амрахов были помещены в Гянджинскую городскую центральную больницу.

По делу проведены необходимые экспертизы, проведен осмотр места происшествия, взяты вещественные доказательства и осуществлены другие необходимые следственные действия.

Сотрудники МВД и Генеральной прокуратуры были командированы в Геранбойский район.

Продолжение расследования по уголовному делу было поручено Следственному управлению генпрокуратуры по расследованию тяжких преступлений. В настоящее время ведутся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для определения всех виновником инцидента, а также для получения доказательств, имеющих отношение к делу.

Minval.az