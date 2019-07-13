Здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомёта, в результате атаки никто не пострадал. В настоящее время полиция разыскивает злоумышленника, событие квалифицировано как теракт.

«В 3:40 в полицию поступило сообщение о том, что местные жители слышали звук, похожий на взрыв, на улице Дегтяревской в Шевченковском районе города», — говорится в сообщении полиции города в Facebook.

Полиция обнаружила на месте происшествия отстрелянный тубус от гранатомёта.

Как сообщает телеканал, в Киеве введена специальная полицейская операция по задержанию стрелка.

Minval.az