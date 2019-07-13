Десятки матерей, которые живут в столице Казахстана Нур-Султане, 12 июля вышли на очередную акцию протеста и потребовали предоставить им квартиры в аренду на льготных условиях. Как и во время прошлых протестов матерей, которые идут в Казахстане с начала февраля, они скандировали «Жилье! Жилье!» Так как встречи с местными чиновниками результата матерям не принесли, они попробовали прорваться в Ак-Орду (президентский дворец, где работает сам глава государства и его аппарат). Но полиция и спецназ не пустили их в здание и не дали встретиться с Касым-Жомартом Токаевым или его представителями, сообщает «Настоящее время».

Протесты матерей в Казахстане начались после гибели пятерых детей, которые заживо сгорели в доме-времянке, пока их родители были на работе. Многодетная семья нуждалась в деньгах, но власти не поставили их в очередь на социальное жилье, и они жили в домике площадью около 30 квадратных метров. Он отапливался печкой и загорелся почти мгновенно.

Матери, возмущенные этим случаем, уже несколько месяцев требуют от властей предоставлять многодетным семьям в Казахстане социальные квартиры на льготных условиях и увеличить детские пособия. Но многочисленные акции протеста пока результата не приносят. Многие из женщин, которые пришли 12 июня на акцию протеста, говорят, что вынуждены жить на съемных квартирах, во времянках и даже в гаражах.

«С 15 июля по 1 августа будут распределяться 150 квартир. Это арендное жилье без права выкупа. Но проблема в том, что эти квартиры дают только многодетным мамам, – жалуется жительница Нур-Султана Канагат Шуменова. – А у нас есть три категории: многодетные, неполные семьи и мамы, которые воспитывают инвалидов. Я изначально говорила, дайте всем пропорционально!»

«Мы требуем, чтобы очередность была правильная, без изменений. Сейчас проблема в том, что очередь движется назад, а не вперед», – возмущается Гульзада Турсунтаева, еще одна жительница Нур-Султана. У нее тоже нет своего жилья или возможности его приобрести.

Как и во время предыдущих протестов, к собравшимся женщинам вышли городские чиновники, а части протестующих удалось встретиться с новым мэром столицы Алтаем Кульгиновым. Но эта встреча также результатов не принесла. Мэр посчитал, что матери должны «сидеть и воспитывать своих детей», и предположил, что ими манипулируют, заставляя выходить на протесты.

«Они говорят: мы многодетные мамы. Но если так, то пусть они сидят и воспитывают своих детей, – прокомментировал встречу мэр. – От того, что они каждый день будут бегать сюда, их вопрос не решится. В прошлый раз они уже выходили, а мы встречались с ними. Но после этого они снова вышли. У них есть ватсапп-чат, там ими кто-то манипулирует! Пишет: мол, собирайтесь, будем решать вопрос. А мамы верят и бегут сюда!»

Сами многодетные матери на это говорят, что не верят обещаниям властей, и что каждый раз, когда они выходят на протесты, чиновники лишь пытаются убрать их с улиц. А их насущные жилищные вопросы никто не решает.

«Я у акима (мэра) на приеме была. Мне сказали: все решим, решим. Но все стоит, – жалуется Айгуль Кабалкайыр, жительница Нур-Султана. – А он (мэр) говорит: «Больше не приходи ко мне!»

В акимате Нур-Султана на претензии матерей отвечают стандартно: что есть законы, которые регулируют распределение льготного жилья для уязвимых слоев населения, и что нужно соблюдать очередность. А стихийные акции протеста, подчеркивают чиновники, только мешают работе.

Minval.az