Вице-премьер Алексей Гордеев предлагает проработать вопрос о том, чтобы не уничтожать изъятые продукты питания, сообщает ТАСС.

«Мне кажется, продукты питания уничтожать — это в принципе неправильно. Другое дело их изымать и дальше думать, как их использовать именно по назначению как продукты питания, сделав соответствующие анализы. На будущее, это требует обсуждения», — сказал Гордеев, комментирую соответствующую инициативу Роспотребнадзора.

В России изъятые продукты питания уничтожают с августа 2015 года. В первую очередь речь идет о продовольствии, на которое распространяются санкции.

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