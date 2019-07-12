Встреча главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в рамках неформальной встречи глав МИД ОБСЕ в Словакии прошла не очень гладко. Об этом пишет ереванская газета «Иратес».

«Сергей Лавров, который и без того не в восторге от Никола Пашиняна (во время официальных встреч Лавров никогда не смотрит в сторону Пашиняна), в этот раз выразил недоумение по поводу поведения армянской делегации (Рубена Рубиняна) в ПАСЕ, а также в связи с решением армянской делегации не участвовать в голосовании по резолюции, представленной Грузией на 73-й сессии Генассамблеи ООН против России.

Был затронут предстоящий 2 октября визит Владимира Путина в Армению и дали понять, что до визита Путина в Ереван Роберт Кочарян не должен находиться в тюрьме», — отмечает издание.

Minval.az