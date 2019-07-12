Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров примет участие на втором этапе Гран-при ФИДЕ, который стартует в Риге.

Как передает «Азериспорт», в соревновании также сыграют Аниш Гири (Голландия), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Александр Грищук, Сергей Карякин, Петр Свидлер, Никита Витюгов, Даниил Дубов (все — Россия), Уэсли Со, Хикару Накамура (оба — США), Левон Аронян (Армения), Веселин Топалов (Болгария), Юй Янъи (Китай), Давид Навара (Чехия), Пентала Харикришна и Ян-Кшиштоф Дуда (Польша).

Турнир пройдет по нокаут системе, а непосредственный соперник Шахрияра по 1/8 финала определится позднее.

Minval.az