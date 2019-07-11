Завершился первый матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу между молдавской «Сперанцей» и азербайджанским «Нефтчи». Как пишет «Азериспорт», азербайджанский клуб добился убедительной победы.
СПЕРАНЦА (Молдова) – НЕФТЧИ (Азербайджан) — 0:3 (0:2)
Голы: Махмудов, 16-пен. (0:1), Жозеф-Монроз, 35 (0:2), Гаджиев, 76 (0:3)
Кишинев, стадион «Зимбру». Главный судья – Тим Маршалл (Северная Ирландия).
Сперанца: Даниил Авдюшкин, Дайрон Москера (Ион Драган, 46), Михаил Болун, Бруно Барбоза, Фелипе Понсе, Фабрис Амбасса, Оливер Фула, Ишака Тьеи, Штефан Ефрос (к), Максим Юрку (Константин Санду, 79), Алишер Мирзоев (Руслан Келарь, 87).
Нефтчи: Салахат Агаев, Кирилл Петров, Мамаду Мбодж, Омар Булудов, Антон Кривоцюк, Эмин Махмудов (к), Дарио Фредерико (Намик Алескеров, 81), Вангелис Плателлас (Рахман Гаджиев, 70), Мамаду Кане, Стивен Жозеф-Монроз (Исмаил Зульфюгарлы, 86), Рауф Алиев.