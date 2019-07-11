Завершился первый матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу между азербайджанским «Сабаилом» и румынской «Университатей» (Крайова). Как сообщает «Азериспорт», наши футболисты проиграли со счетом 2:3.

САБАИЛ (Азербайджан) – УНИВЕРСИТАТЯ (Румыния) — 2:3 (1:1)

Голы: Матей, 13 (0:1), Рамазанов, 33 (1:1), 82 (2:3), Банку, 51 (1:2), Роман, 67 (1:3)

Баку, стадион «АСКО Арена». Главный судья – Федор Заммит (Мальта).

Сабаил: Даниель Божиновски, Урфан Аббасов, Рахид Амиргулиев (к), Эльвин Юнусзаде, Евгений Кочук, Агабала Рамазанов, Шахрияр Рагимов (Эльтун Ягублу, 83), Эрико, Билал Хамди (Фахмин Мурадбейли, 72), Майкл Эссьен (Дилан Дувентру, 58), Мирабдулла Аббасов.

Университатя: Мирко Пильячелли, Богдан Вэтэжелу (Штефан Баярам, 90), Ренато Келич, Михай Роман (Карлуш Фортеш, 68), Александру Матей, Никушор Банку (к), Камер Чака, Антоний Иванов, Кристиан Бэрбуц (Алекс Ионицэ, 73), Стефан Ака, Иван Мартич.

Предупреждения: Мартич, Эрико.

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