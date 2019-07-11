Президент России Владимир Путин ответил на предложение главы Украины Владимира Зеленского о встрече.
По его словам, это «может быть интересно».
Президент России Владимир Путин ответил на предложение главы Украины Владимира Зеленского о встрече.
По его словам, это «может быть интересно».
Дата: 2019/07/11 17:01
Раздел: Бывший СССР
Просмотров:
47
Юго-Восточная хорда, строительство которой ведется в Москве, действительно пройдет по территории ядерного могильника.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости люстрировать высшее руководство страны, которое находилось у власти с 2014 года.
Украинского путешественника Артема Сурина отпустили из иранской тюрьмы, куда он попал накануне по подозрению в шпионаже.
В Минске Заводской районный суд вынес решение по уголовному делу иностранного студента Рустама Ибрагимова, которого обвиняли в убийстве
Советник президента Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев высказал предложение переименовать Россию в Московию.
Как уже сообщал »Минвал», на прошлой неделе на 28-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ была принята Люксембургская декларация,
Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого президент Украины Владимир Зеленский выгнал с заседания, в интервью изданию Strana.ua прокомментировал данный
Жители города Свалява в Закарпатской области прогнали с предвыборного митинга экс-президента Украины, лидера партии »Европейская солидарность» Петра
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал в своём микроблоге в Twitter бывшего