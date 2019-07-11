Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости люстрировать высшее руководство страны, которое находилось у власти с 2014 года. Видео-обращение опубликовано на его странице в Facebook, передает РБК.

Зеленский предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года. В частности, речь идет о председателе Верховной рады, генпрокуроре, главах Государственной фискальной службы и таможни, секретаре СНБО, руководстве оборонных предприятий. Петр Порошенко занимал пост президента Украины с 7 июня 2014 по 19 мая 2019 года.

«Нас обвиняют, что мы хотим отменить люстрацию. Чтобы все поняли, что мы не собираемся отменять люстрацию, мы предлагаем ее усилить», — заявил глава государства.

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