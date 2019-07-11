Советник президента Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев высказал предложение переименовать Россию в Московию. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Ukrlife.TV в четверг, 11 июля.

«Они же хотят вернуться к истокам? Давайте мы им поможем. Вернем россиянам разнообразие историческое», — сказал он.

При этом Россию Потураев хочет переименовать в Московию, а русский язык называть российским.

«Мы вообще его [язык] должны переименовать. Например, сказать, что у нас [в Украине] русский язык, а там [в России] — российский», — заявил советник президента.

Minval.az