Президент Владимир Зеленский в ходе заседания в среду, 10 июля, выгнал секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка.

«Когда много кричат, я всегда прошу найти мне в интернете что-то про человека, который очень много кричит. Я в своем возрасте, мне 42 года, видел очень много людей. Я тут прочитал в газете, скажите, это правда или нет? Член Батькивщины, секретарь Бориспольского городского совета ранее судим по ч. 3 ст.142 УК Украины Разбой, связанный с причинением тяжких телесных повреждений… Ярослав Николаевич, это вы? Выйди отсюда! Выйди, разбойник! Плохо слышишь? На английском — еxit. Идите», — сорвался Зеленский.

Однако Годунко не согласился с ним и вступил в словесную перепалку. «Смски ему дают читать, глупости всякие!», — сказал он, вспомнив слова во время инаугурации, что «все мы президенты».

Зеленский ответил: «Да иди уже, Господи. Ты точно не президент, поскольку у президента нет криминала. Иди гуляй, Господи».

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