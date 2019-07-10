Эвакуация пассажиров метро проводится в столице Армении в среду после сбоя в электроснабжении, сообщает корреспондент «Интерфакса».

Отключения электроэнергии в Ереване наблюдаются повсеместно. Телефонная связь и интернет работают с перебоями.

Вице-премьер республики Тигран Авинян сообщил, что в энергосистеме Армении произошла авария, восстановить электроснабжение планируется к вечеру.

«Авария в энергетической системе Армении. Ереванская ТЭС и пятый энергоблок Разданской ТЭС отключены. По всей территории Армении возможны отключения электроэнергии. Ведутся работы, чтобы решить проблему до 19:00 (совпадает с бакинским — прим. «Минвала»)», — написал Авинян на своей странице в «Фейсбуке».

Minval.az