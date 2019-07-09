Новые санкции России в отношении Грузии в случае их введения коснутся товаров и услуг на миллионы долларов. Об этом пишет Forbes со ссылкой на проект заявления, опубликованного в базе нижней палаты парламента.

Больше всего возможные ограничения отразятся на денежных переводах из России в Грузию. Согласно статистике Банка России, их объем в 2018 году составил 631 миллион долларов. Объем экспорта вин из Грузии в Россию в том же году вырос до 166 миллионов долларов, а экспорт воды — до 50,6 миллиона долларов, свидетельствуют данные International Trade Center.

По информации специалистов, Россия критически важна для Грузии как рынок сбыта, поскольку на нее приходится 84 процента поставок вина и около 46 процентов поставок минеральной воды. Между тем на российском внутреннем рынке на вино из Грузии приходится только около 16 процентов импорта.

Во вторник, 9 июля, Госдума обратится к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву с рекомендацией рассмотреть введение новых ограничений в отношении Грузии. Нижняя палата парламента предложит ввести запрет на импорт вина и минеральной воды и ограничить денежные переводы, сообщил накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее, 8 июля, вопрос об ограничении обсуждался на заседании Совета Госдумы. Тогда его поддержали все фракции, решение по санкциям будет принято 9 июля на сессии парламента, сообщили источники в Госдуме.

Minval.az