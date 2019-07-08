Иран превысил предусмотренный ядерной сделкой уровень обогащения урана, заявил официальный представитель Организации атомной энергии страны Бехруз Камальванди агентству ISNA.

«Сегодня утром мы преодолели границу обогащения урана в 4,5%. Уровень чистоты достаточен для удовлетворения потребностей страны в обеспечении топливом для наших электростанций», — сказал он.

Это в 3,67% превышает предусмотренный договором показатель.

Он добавил, что «Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проведет анализ отобранных образцов и затем объявит точный уровень обогащения урана».

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