Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что оскорбление Владимира Путина нецензурными словами в эфире грузинского телеканала «Рустави 2» является «большим позором для грузин». Об этом он заявил журналистам, передает РБК.

Официальный представитель российского лидера отметил, что в последние дни в Грузии наблюдаются «все новые и новые обострения русофобских припадков». Их причиной Песков назвал нежелание и неготовность властей «приструнить экстремистски настроенных молодчиков». Тем не менее он обратил внимание на то, что все грузинское руководство уже осудило поступок ведущего.

«Конечно, мы считаем их абсолютно неприемлемыми и осуждаем. <…> Подобного рода поведение, будь оно спровоцировано кем-то желающим еще более осложнить грузинско-российские отношения и будь оно последствием безумия абсолютного, конечно же, это недостойно грузинского народа. <…> Это большой позор для грузин», — заключил пресс-секретарь.

Накануне вечером телеведущий Георгий Габуния в эфире телеканала «Рустави 2» в нецензурной форме оскорбил Путина.

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