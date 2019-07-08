Популярная американская певица Мэрайя Кэри открутила крышку на бутылке при помощи голоса. Соответствующее видео звезда разместила на своей странице в Instagram.

Накануне в Сети появился новый флешмоб, суть которого открутить крышку на бутылке ногой с разворота. Кэри также стала участником Bottle Cap Challenge, но сделала это иначе.

На видео, появившемся на странице звезды видно, как она стоит возле бутылки. Звезда как будто готовится сбить крышку ногой, но закрывает одно ухо рукой и начинает петь.

От высокого звука бутылка начинает вибрировать, а крышка слетает.

Minval.az