Российские пропагандистки Тина Канделаки и главред RT Маргарита Симоньян прокомментировали выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в эфире телеканала «Рустави-2» разразился нецензурной бранью в адрес президента России Владимира Путина.

Канделаки в своем Telegram-канале напомнила, что якобы реальным бенефициаром «Рустави-2» является бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. По ее словам, телеканал «буквально только что пробил дно и уже не сможет опуститься ниже».

«В начале одной из программ ведущий долго, грязно и по-уличному оскорблял Президента моей страны, как делают наиболее отмороженные радикалы, стоящие за самыми жестокими преступлениями в Грузии», – заявила она.

«Я считаю, что телеканал «Рустави-2», который 18 июля должен быть возвращен своему законному владельцу, не просто обязан принести извинения – за такое поведение перед нашим президентом, безусловно, должно извиниться и руководство Грузии. Не думаю, что Владимиру Путину нужны эти извинения, но это единственный способ сохранить «остатки» лица в стране, где возможен такой эфир», – написала пропагандистка.

«Я 10 лет говорю о том, что Михаил Саакашвили преступник, негодяй и подлец. Его место не в цивилизованном обществе, а в тюрьме за все то, что он сделал с Грузией и грузинским народом. Такие люди, как он, – причина самых кровавых бойнь, оставляющих после себя руины. Я желаю ему гореть в аду и с полным основанием делаю это от имени всего грузинского народа», – заключила Канделаки.

«Начальник «Рустави-2» переживает за безопасность сотрудников. А присылайте их к нам отдохнуть. На курорты Северного Кавказа, например», – посоветовала в свою очередь Симоньян.

Minval.az