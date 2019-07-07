Полузащитник сборной России Александр Самедов заявил, что может продолжить карьеру в зарубежном клубе.

«Я пока в переговорах. Это клуб не из России, и не ближнее зарубежье. Не хочу много сейчас об этом говорить. Если получится, то хорошо, не получится, значит, так надо. Вообще ещё всё может произойти. Может, будет клуб и в России», — сказал Самедов в интервью сайту «Рейтинг Бумекеров».

Также футболист добавил, что более детальную информацию может получить на следующей неделе. Последним клубом Самедова были «Крылья Советов», которые игрок покинул после сезона-2018/19 в связи с истечением срока контракта.

Minval.az