Член Исполкома АФФА Казбек Туаев прокомментировал изданию «Азериспорт» переход форварда сборной Азербайджана по футболу Рамиля Шейдаева в российское «Динамо» (Москва).

«Говорят, у нас нет хороших футболистов. Я с этим не согласен. Шейдаев – один из самых талантливых игроков Азербайджана. Уверен, что и другие о себе скоро заявят, а там глядишь и национальная команда лучше заиграет.

Рамиль хорошо проявил себя в «Крыльях Советов» и привлек внимание московского клуба. Переход в «Динамо» – хороший шаг вперед. Приветствую его выбор. Вот увидите, в «Динамо» он станет одним из лидеров», — заявил Туаев.

Minval.az