Стали известны арбитры первого матча 1-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу между молдавской «Сперанцой» и азербайджанским «Нефтчи».

Как сообщает «Азериспорт», встречу доверили северо-ирландской бригаде арбитров во главе с Тимом Маршалом. Ему помогут Пол Робинсон, Одри Нетери. Функцию четвертого арбитра будет выполнять Томас Энтони Кларк.

Представителем УЕФА будет Анна Бордюгина (Украина). Судья-инспектор — Геворг Хованесьян (Армения).

Напомним, что первый матч между этими командами состоится 11 июля в 21:00 по бакинскому времени на «Зимбру Арене».

Minval.az