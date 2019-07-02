Бывший глава министерства иностранных дел и главный претендент на кресло премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что может сравнить себя с рыцарями-джедаями из «Звездных войн». Об этом сообщает Reuters.

«Я вижу себя среди рыцарей-джедаев со световыми мечами», — заявил Джонсон на вопрос о любимом персонаже из известной саги.

Световой меч — оружие воинов-джедаев из киносаги «Звездные войны», созданной режиссером Джорджем Лукасом. Оригинальная трилогия выходила на экраны в 1977-1983 годах, 1999-2005-х появилась трилогия-приквел.

30 июня Борис Джонсон заявил, что Лондон продемонстрирует президенту России Владимиру Путину свою приверженность либеральным ценностям, покинув Евросоюз в ранее установленный срок.

Minval.az