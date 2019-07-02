Пропагандист Кремля Владимир Соловьев пригрозил массированным вторжением российской армии на Донбасс.

«Я вам скажу точно, где стоит российская армия, – в Крыму! И ни одного выстрела в сторону Крыма! Если бы стояли там войска, на Донбассе, вы бы ни разу не выстрелили в сторону. Вы что считаете, что если наши войска войдут, они голые, что ли, войдут? Если наши войска войдут на Донбасс, они войдут не голые. Хрен вы тогда хоть разок в ту сторону стрельнете!» – сказал он в эфире программы «Вечер с Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Minval.az