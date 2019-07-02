Среднестатистический человек намного честнее, чем многие привыкли считать. Он с большей вероятностью вернёт найденный им кошелёк, в особенности если в нём находится немало наличных. К такому выводу пришла международная группа учёных, которая провела необычный социальный эксперимент. На него ушло три года, более полумиллиона долларов США и 17 тысяч намеренно потерянных бумажников, пишут «Вести.Наука».

Чтобы проверить честность людей по всему миру, помощники исследователей из Университетов Цюриха, Мичигана и Юты совершили кругосветное путешествие. Они побывали в 355 крупных городах, находящихся в 40 странах земного шара. В каждом мегаполисе «научные агенты» посещали банки, театры, гостиницы, полицейские участки и другие общественные места, где находили якобы потерянные кошельки и отдавали их сотрудникам учреждений. Согласно легенде, ценную вещь находили на улице.

Все бумажники были прозрачными (как на фото) и содержали список покупок, написанных на основном языке страны, а также визитные карточки с именами и адресами электронной почты. Благодаря этим данным невольные испытуемые могли связаться с вымышленным владельцем кошелька.

В части таких бумажников денег не было вовсе или же находилась скромная денежная сумма, равная $13,45 в валюте страны.

Оказалось, что примерно 40 процентов людей потрудились связаться с выдуманным владельцем «безденежного» кошелька. Тот же поступок совершил 51 процент людей, когда в нём были небольшие средства.

В другом эксперименте специалисты повысили ставки: к безденежным кошелькам и бумажникам с небольшой суммой прибавился портмоне с 94,15 долларами США .

Учёные с удивлением обнаружили, что именно последние кошельки возвращались чаще всего: 72 процента невольных испытуемых пытались вернуть находку хозяину.

Наличие ключа ещё больше увеличивало вероятность возвращения найденной вещи владельцу. Скорее всего, люди действовали бескорыстно, поскольку каждый понимает ценность этого предмета и как его порой трудно заменить.

«Почему люди с большей вероятностью возвращали кошелёк с большим количеством наличных, а не меньшим? Кажется, причина кроется в альтруизме и том, что люди беспокоятся о владельце кошелька. Между тем наши результаты показывают, что [людьми двигает] сочетание альтруизма и того, что мы называем отвращением к воровству. Никому не нравится ощущать себя вором», – комментирует результаты эксперимента автор работы и экономист Кристиан Лукас Цюнд (Christian Lukas Zünd) из Цюрихского университета.

И действительно, согласно опросам, проведённым учёными, большинство людей признали, что факт невозврата найденной вещи можно сравнить с кражей, и чем большую ценность нёс бумажник, тем хуже себя ощущали испытуемые.

Что же касается «безденежных» кошельков и кошельков с небольшими суммами, то небольшой процент возвратов в этом случае можно списать на банальную лень, считает один из авторов работы Мишель Марешаль (Michel Maréchal) из Цюрихского университета. Не все захотят искать хозяина вещи, в которой уже нет денежных средств, а следовательно, и особой ценности.

Что интересно, доля возвращённых кошельков варьировалась между странами. Например, люди, живущие в местах с более холодным климатом и более долгими зимами, чаще возвращали кошельки. Так же поступали те, кто жил в регионах с более высоким уровнем начального образования.

Так, большинство людей из Швейцарии, Норвегии и Нидерландов сообщали о потерянном кошельке, независимо от того, хранились ли в нём деньги или нет.

Напротив, лишь малая часть испытуемых из Китая, Малайзии и Перу возвращали кошельки с деньгами и без. Вместе с тем показатели возврата всегда увеличивались, когда в бумажниках денежные средства всё-таки были.

Только Мексика и Перу (напомним, из 40 стран, где проводился эксперимент) оказались странами, в которых люди с меньшей вероятностью возвращали кошелёк с деньгами, чем без них.

Что касается причин обнаруженных различий, то, как предполагают учёные, стремление вернуть потерянный кошелёк может многое рассказать о местной культуре и обычаях, понятиях о морали и гражданской ответственности перед другими.

В завершении эксперимента авторы работы решили сравнить мнения американцев о честности людей с реальным результатом. Свои догадки по этому поводу высказали 229 простых жителей США и 279 экономистов.

Оказалось, что обе группы ошибочно полагали, что большее количество людей не отдадут находку. При этом экономисты были в своих прогнозах немного точнее.

«У людей пессимистический взгляд на человеческое поведение, но мы получили позитивные результаты», – добавляет Марешаль.

Тем не менее он не советует держать большое количество денежных средств в кошельке, чтобы увеличить шансы получить его обратно в случае потери.

«Всё же лучше иметь меньше денег в кошельке, если им не суждено вернуться», – заключает профессор экономики.

Научная статья по итогам работы опубликована в издании Science.

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