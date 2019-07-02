В Билясуварском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Как сообщает Report, авария зарегистрирована на пролегающем через территорию района отрезке дороги Алят-Астара.

Перевернулся легковой автомобиль марки Range Rover. В результате ДТП пострадали Рамазан Гусейн оглу Зейналов 1959 г.р. и Рашад Рамиз оглу Керимов 1987 г.р. Раненые госпитализированы c тяжелыми травмами.

По факту ведется расследование.

Рамазан Зейналов, известный как «Гаджи Мазан», является известным бизнесменом и близким родственником председателя УМК Шейхульислама Аллахшукюра Пашазаде.















Фото: Qafqazinfo

Minval.az