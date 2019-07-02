Палеонтологи обнаружили останки крокодила, охотившегося на динозавров, в опаловом месторождении Лайтнинг-Ридж в Австралии.

Выяснилось, что тело найденного животного принадлежит предку современных крокодилов, живших сто миллионов лет назад. Научное название вида — Isisfordia molnari. Взрослые особи достигали 1,5–2 метров в длину.

Они охотились на мелких динозавров: нападали на них из засады.

В прошлом месяце выяснилось, что в Китае обнаружили четыре окаменелых следа динозавра. Их возраст достигает ста миллионов лет, сообщает издание «Известия».

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