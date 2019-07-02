Женщина по ошибке надела купальник вверх тормашками и пожаловалась производителю на недоработанный дизайн. Об этом сообщает Mirror.

Покупательница по имени Линдси заказала понравившийся слитный костюм в магазине онлайн-ретейлера Pear Swimwear. Однако во время ношения купальник постоянно доставлял ей дискомфорт: он недостаточно прилегал к телу и оголял зону бикини.

Тогда Линдси решила написать жалобу бренду. В сообщении она рассказала о своих неприятных ощущениях и приложила фотографию, на которой позирует в обновке. Из ответа сотрудников Pear Swimwear женщина узнала, что надела купальник перевернув его: бретельку, которая должна фиксировать купальник на плече, она использовала в качестве трусов. «Самая узкая часть купальника — это лямка, которая должна быть на вашем плече. Надеюсь, это вам поможет», — говорилось в пояснении производителя.

Подруга Линдси Эмма рассказала о случившемся в Twitter, и ее пост собрал 135 тысяч лайков. В комментариях сама Линдси объяснила, что в тот день переборщила с алкоголем и поэтому неправильно надела купальник, а затем призналась, что была готова потребовать вернуть средства.

Minval.az