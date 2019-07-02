Американский туроператор MIR Corporation и National Geographic запустили совместный проект, предусматривающий привлечение в Грузию туристов из англоязычных стран. Об этом сообщил Первый канал.

Глава Минэкономразвития Грузии Натия Турнава позитивно оценивает совместный проект, призванный минимизировать потери турсектора от решения властей РФ об ограничении поездок в республику российских туристов.

«Для нас это очень важно, особенно в эти дни, когда туризм в Грузии встал перед серьезным вызовом. Исходя из этого, важно, чтобы из таких стран, как США, Канада, Новая Зеландия и другие, откуда приток туристов может быть большим, и существует большой потенциал, именно под эгидой National Geographic будет осуществляться их приезд, и мы их с удовольствием примем», — заявила Турнава после встречи с крупными американскими туроператорами.

Сообщается, что National Geographic готовит туры для путешественников в Грузию, которым будут предлагаться специальные туристические сервисы.

«Мы будем всемерно поддерживать этот проект и уверены, что такие проекты будут способствовать росту узнаваемости Грузии как страны с уникальной природой, культурой, вином и, что более важно, как о безопасном туристическом направлении», — сказала Турнава.

В корпорации MIR Corporation заявили, что планирует расширить свой бизнес в Грузии.

Minval.az