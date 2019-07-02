По данным разведки США, Россия может построить не более 60 гиперзвуковых ракет «Авангард» из-за того, что не найден производитель углеродного волокна с подходящими характеристиками. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники, непосредственно знакомые с отчетом спецслужб.

«Ожидается, что они [Россия] изготовят не более 60 единиц данного гиперзвукового оружия, потому что его разработка оказывается слишком дорогой», — добавил один из собеседников.

В Минобороны РФ информацию пока не прокомментировали.

В октябре 2018 года CNBC передавало, что Кремль ищет другой источник углеродного волокна, поскольку предыдущий образец материала не был способен выдержать экстремальные температуры гиперзвукового полета. По словам собеседника, перегрев корпуса аппарата при повторном входе в плотные слои атмосферы приводил к сбою в работе внутренних систем.

Ракетный комплекс «Авангард» был представлен президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года.

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