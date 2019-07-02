Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран «играет с огнем». Об этом он рассказал журналистам, комментируя превышение запасов низкообогащенного урана, предусмотренного ядерной сделкой, передает Reuters.

«Они знают, что делают. Они знают, с чем играют, и я думаю, что они играют с огнем», − подчеркнул американский лидер.

Кроме того в Белом доме пообещали оказывать на Тегеран «максимальное давление» до тех пор, пока власти Ирана не изменят курс своих действий.

«В рамках ядерной сделки с Ираном было ошибкой позволять Ирану обогащать уран в любых объемах. Нет никаких сомнений в том, что даже до заключения сделки Иран нарушал ее условия», − говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

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