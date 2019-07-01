Определились соперники сборной Азербайджана по пляжному футболу по отборочному этапу чемпионата мира.

Как передает «Азериспорт», «милли» попала в группу D вместе с командами Испании, Украины и Латвии. Матчи отбора пройдут в Москве 19-27 июля.

Minval.az