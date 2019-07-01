Определились соперники сборной Азербайджана по пляжному футболу по отборочному этапу чемпионата мира.
Как передает «Азериспорт», «милли» попала в группу D вместе с командами Испании, Украины и Латвии. Матчи отбора пройдут в Москве 19-27 июля.
Определились соперники сборной Азербайджана по пляжному футболу по отборочному этапу чемпионата мира.
Как передает «Азериспорт», «милли» попала в группу D вместе с командами Испании, Украины и Латвии. Матчи отбора пройдут в Москве 19-27 июля.
Дата: 2019/07/01 23:12
Раздел: Азербайджан, Спорт
Просмотров:
34
Новая дорога будет построена в Габалинском районе Азербайджана.
Порядка 70 начинающих актеров приняли участие в занятиях шестой по счету летней Театральной школы, лекции проводились в
«Наша позиция относительно иностранцев, посещающих без разрешения азербайджанского правительства международно признанные территории Азербайджана, включая оккупированный Нагорный Карабах,
Состоялась встреча председателя Совета по прессе Афлатуна Амашева с азербайджанским блогером Фуадом Аббасовым.
Министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов поздравил личный состав МВД по случаю 2 июля – Дня полиции.
«За последние 5 лет в нашей стране реставрированы и реконструированы 40 исторических памятников».
Официальный Тегеран опровергает информацию об участии своих спортсменов на Панармянских играх, проводимых на оккупированных территориях Азербайджана, отмечается
Азербайджанская Гянджа и украинская Одесса станут городами-побратимами, сообщает информационное агентство «Vikna Odessa» со ссылкой на директора департамента
Было бы хорошо, если бы проживающие за рубежом азербайджанские бизнесмены инвестировали в Азербайджан.