По приглашению министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Андрея Равкова, министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов 2 июля отправится в город Минск. В рамках визита азербайджанская делегация примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Дню Независимости. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В рамках визита Гасанов также проведет встречи с военно-политическим руководством Беларуси, посетит членов семьи Национального героя Азербайджана майора Анатолия Давидовича.

В параде, который состоится 3 июля в Минске, также примут участие военнослужащие Азербайджанской Армии.

Minval.az