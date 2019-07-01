Рыбак из австралийского города Сиднея выложил в группе Trapman Bermagui в Facebook фотографию необычного морского существа и попросил пользователей сети подсказать его название, пишет Лента.ру.

«Понятия не имею, что это за зверь. У вас есть предположения?» — спросил рыбак по имени Джейсон (Jason), сопроводив пост снимком. На фотографии запечатлена рыба с полупрозрачной кожей и крупной пастью.

Комментаторы тут же принялись шутить на эту тему. «На 100 процентов, нет никаких сомнений, именно так я чувствовал себя в прошлое воскресенье утром после масштабной вечеринки», — заявил юзер Стив Бейкер (Steve Baker). Его сообщение собрало более 50 лайков.

Пользователи сети сравнивали существо со своими знакомыми. «Выглядит как моя сестра», — писали одни. «Это же мать моей бывшей девушки!» — поддерживали другие. Юзеры также предположили, что рыба мутировала из-за количества выброшенного в океан пластика.

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