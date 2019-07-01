Сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) задержали гражданина Азербайджана, пытавшегося провезти в страну около 2 кг героина, сообщает ГТК.

«На Билясуварском таможенном посту Южного территориального главного управления таможни был задержан возвращавшийся из Ирана, гражданин Азербайджана. В ходе рентгеновского осмотра ручной клади были обнаружены предметы, вызвавшие подозрения», — отмечается в сообщении ГТК.

В результате, в двух упаковках стирального порошка были обнаружены два целлофановых пакета, в которых находилось наркотическое вещество – героин общим весом 1 кг 998,8 грамма.

Minval.az