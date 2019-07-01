В пригороде камбоджийского города Сиемреап крокодилы съели ребенка. Об этом сообщает издание Khmer Times.

В воскресенье, 30 июня, двухлетняя девочка по имени Рома Роата Нери подошла к вольеру с крокодилами, расположенному на дворе, и упала в него. Ее мать не заметила этого, так как была занята новорожденным ребенком.

Когда отец Нери вернулся домой, он не смог найти девочку. Ему удалось обнаружить лишь ее череп в вольере, пишет Лента.ру.

Соседи выразили сочувствие семье. По словам одной из владелиц крокодиловых ферм, хозяевам рептилий стоит внимательнее подходить к вопросу безопасности и не пускать маленьких детей к вольерам с хищниками.

Minval.az