Тренер Андрей Назаров предложил сажать в тюрьмы иностранных хоккеистов, которые критикуют уклад жизни в России.

«Как реагировать на несправедливые выпады? В следующий раз, когда он прилетит в Россию, мы его просто арестуем. Для начала на 15 суток. И поместим в камеру без туалета. В дырочку будет справлять нужду. Есть такие в КПЗ. После этого он ругать Россию не будет», – приводит слова Назарова Lenta.ru.

18 июня американский хоккеист Терри Джей Гальярди, игравший за «Нефтехимик», рассказал о времени в КХЛ. Он назвал Нижнекамск одной из главных дыр турнира, а единственным плюсом Лиги – высокую зарплату.

Тренер Назаров известен одиозным и странным поведением. Он толкал и бил хоккеистов, которыми не доволен. А также Назаров неоднократно срывал флэш-интервью хоккеистов и посылал на три буквы журналисток.

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