Днем в воскресенье, 30 июня скончался чемпион мира и Европы по смешанным боевым искусствам (MMA) Фархад Поладов, накануне попавший в дорожно-транспортное происшествие на проспекте Гейдара Алиева в Баку.

Поладов был госпитализирован с переломами левой ноги и грудной клетки в Городскую клиническую больницу номер 3 после аварии, произошедшей в субботу около полудня в районе Бакинского олимпийского стадиона, пишет «Спутник».

Кадры с места ДТП были опубликованы на официальной странице Бакинского транспортного в соцсети Facebook.



По имеющейся информации, спортсмен потерял управление над принадлежащим ему автомобилем «Нива». Транспортное средство ударилось о дорожный бордюр, после чего вылетело на противоположную сторону дороги, где столкнулось с автомобилем марки Hyundai.

Minval.az